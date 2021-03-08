自2020年新冠疫情導致的市場崩跌後，環球股市已大幅反彈，但回升的過程並非一帆風順。即使在一個持續攀升的市場中，波動亦確實存在，並且提示風險猶在。我們認為，隨着疫情後逐漸復蘇，投資者應關注更平穩的收益模式。

當股市在2020年初暴跌時，控制波動是許多投資者的當務之急。但隨着市場在去年最後9個月內逐步復蘇，控制波幅的緊迫性亦有所降低。

事實上，雖然股市恢復升勢，市場仍於2020年持續波動。MSCI環球市場指數的日波幅為28%，幾乎是2019年的3倍。在2020年的90天內，該指數至少上升或下跌1%，頻繁程度更勝2019年超過3倍。

市場大跌令投資者感到不安。但在市場調整時期拋售股票，往往則是一個錯誤決定。事實上，在2020年2月和3月新冠疫情拖累市場崩跌時，退出股市的投資者將錄得虧損，並在當年其餘時間內錯過市場反彈。預測市場的轉捩點幾乎是不可能的，因此我們認為，在波動中保持投資才是致勝的關鍵。

經歷2020年第一季度的市場拋售後，已收復大部份失地，而11月以來疫苗獲得突破性進展的消息，繼續推升股市。然而， 環球市場完全走出疫情陰霾仍存在諸多不確定性因素。恢復環球經濟增長將是一個不平衡的過程，將取決於財政政策、公共衞生問題，以及消費者信心。而這些因素亦是導致今年波動升溫的部份風險因素。

在當前環境下，我們認為審慎選擇投資策略尤為重要，更值得關注能幫助投資者捕捉長期回報潛力，同時有助於在跌市中降低下行風險的策略。

王耀維

聯博股票資深投資策略師