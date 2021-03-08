【本報訊】港區國安法實施後，不少外資機構撤離香港。除日本最大網上券商思佰益（SBI）決定撤出香港外，亦有外資證券商去年開始頻頻沽出物業。在港先後持有逾40個物業的羅沙證券或相關人士，繼去年沽出貝沙灣後，新近再賣出海怡半島，不足一年沽貨套現逾1億元。

疫情打亂全球經濟外，本港政局氣氛亦急速轉變，前景未見明朗下，部份持有重貨投資者先行減磅。消息指出，鴨脷洲海怡半島17座高層G室，實用面積888方呎，屬三房單位，設有士多房，據悉，原業主曾開價1,900萬元放售物業，見準買家洽購，減價100萬元，最終以1,800萬元沽出，實用呎價20,270元。上述單位鄰近港鐵站，同時望海景，網上銀行對單位估值1,785萬元，是次造價接近估值。

貝沙灣劈45%仍大賺

按土地註冊處資料顯示，上述單位1994年以718萬元購入，原業主登記為DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA，料為羅沙證券或相關人士，是次沽售單位，持貨27年，賬面賺1,082萬元。本月海怡半島已錄約10宗買賣。

據了解，該家族成員部份人持葡萄牙護照，在港先後持有逾40個單位，主要分佈港島區，包括跑馬地雲地利台、筲箕灣香島、鴨脷洲南灣、深灣軒、紅磡黃埔花園；近年新盤則有啟德嘉匯等；持貨量較多為深灣軒，先後持有10伙。

至於薄扶林貝沙灣則先後持有6伙，亦開始減磅。半年前，貝沙灣6座高層B室，實用面積1,213方呎，屬三房單位，望海景，該外資證券家族成員原叫價6,000萬元放賣，其後大劈價2,710萬元，至3,290萬元沽出單位，劈價達45%，實用呎價27,123元；雖然大減價，惟賬面仍賺1,610萬元。去年以來，該證券家族人士至少沽出4項物業，包括海怡半島、貝沙灣及西半山殷然，共套現逾1億元。

嘉亨灣誕3,180萬樓王

本月「日日有成交」的西灣河嘉亨灣，首8天已錄得8宗成交，並誕下新樓王。位於3座極高層B室，實用面積1,129方呎，三房間隔，由於單位層數極高，享有開揚海景，因此屬樓王一類。業主原叫價3,400萬元，剛減至3,180萬元沽出，呎價28,167元，樓價料創屋苑分層戶歷史新高。區內代理指，業主是一名醫生，透過公司持有物業，2009年3月以1,708萬元入市，持貨12年賬面獲利1,472萬元，升值近九成。