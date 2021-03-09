下午5時

美國三大指數期貨早段靠穩，道指期貨升0.65%，至31,984點；標普500指數期貨升1.01%，至3,858點，納指期貨升1.88%，至12,528點。

市場關注的美國10年期國債收益率轉跌，現報1.537%，跌3.59個百份點。比特幣現升8.54%報54,136美元。

科技股反彈力度大，Tesla（TSLA）市前升4.6%逼近600元關口，現報588.88元；富途升4.97%，Cathie Wood旗下ARK系列ETF亦回穩，ARKK彈4.05%，ARKG彈3.51%，ARKQ彈2.36%。

今日傳出理想（LI）、蔚來（NIO）及小鵬（XPEV）今年在港二次上市，三隻股份開市前分別升4%、3.8%及5.31%。而傳出近日在港招股的Bilibili及百度開市前分別升3.26%及4.44%。

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