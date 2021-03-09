美國國會通過1.9萬億美元的刺激經濟方案，道指一度升超過600點，創新高見32,148點，收市升幅收窄，但仍創收市新高，報31802點；納指收市報12609點，跌310點或2.41%；標指收市報3821點，跌20點或0.54%。

「女股神」Cathie Wood旗下的Ark Investment主要持倉續跌，Tesla（TSLA）跌5.84%、Teladoc Health（TDOC）跌6.87%、Square（SQ）跌6.73%、Roku（ROKU）跌7.45%，Spotify（SPOT）跌6%；另外，FAANMG中，Netflix（NFLX）、Alphabet（GOOGL）、蘋果（AAPL）均跌超4%。Facebook跌超3%，亞馬遜、微軟跌超1%，其中，蘋果較1月底創下的高位累跌19.68%。

中概股亦續大跌，B站跌超17%、百度跌超11%、拼多多跌超12%、京東跌5.8%、阿里巴巴跌超3%、老虎證券跌13.5%、富途證券跌超12%、蔚來汽車跌超7%、理想汽車跌超5%。

Cathie Wood接受《CNBC》訪問稱，她不懼怕近期科技股的跌市，反而認為牛市正在擴大，「目前市場正在擴大，某程度上牛市正在加強鞏固，長遠對我們投資帶來好處。」

Ark Investment去年勁升150%，但今年以來皇牌ETF ARKK已跌超11%。Cathie Wood認為跌市讓她獲得更大的投資機會，目前市場因美債息上升而恐懼，但她對持續的低息環境感到信心，認為聯儲局仍在支持市場。

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