在財政司司長陳茂波宣佈增加股票印花稅的前幾天，頗有人爭辯這不會令到港股下跌，也有人說隨後幾天的港股下跌，只是跟隨世界股市大勢，和加稅無關，可是，隨着港股和美股的差距進一步拉闊，相信以上說法，理據已趨薄弱了。

記得在幾十年前，只有富豪級的港人，方有能力去炒美股，例如有名的慈善家何伯，便是其中的佼佼者。在十幾年前，炒美股是非常潮的行為，只有最前衞、最西化的投行/私人銀行的金融才俊，方可招招積積地炫耀說：「昨晚睡不好，因整晚通宵炒美股。」

可是在今日，連大學生、英文字母唸不全的地盤佬，都在炒美股了。這有甚麼後果呢？

後果是，如果在以前，政府加印花稅，後果是少了股民炒股票，這是把錢從股民交到政府，證券行少賺了錢，塘水滾塘魚的問題。可是，在炒股全球化的今天，政府加稅，股民不炒港股，結果是轉了去炒美股。如果從今日中美冷戰的大格局去看，這叫做「資敵」，假如程度嚴重，這相等於是de facto的漢奸行為呢！

周顯

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