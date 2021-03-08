由小米（1810）及尚乘集團出資的虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank），正式開業不足一年已經爆出勞資糾紛。該行數名前員工向《蘋果》指控，受聘期間雖獲承諾兩個月固定花紅，但今年辭職時公司卻大玩「文字遊戲」，以僱員合約使用「may include」（可能包括）字眼為由，演繹花紅並不一定包括於固定工資（fixed pay）內。據了解，近月已有約10名離職中高層員工不獲本年度花紅，人均涉資逾十萬元。

有律師及人力資源顧問直言，該行既然將花紅包括在固定工資內，卻以含糊字眼「may」撰寫僱員合約，本身已有矛盾，有損銀行專業形象。

前員工Alfred（化名）向《蘋果》表示，入職天星銀行一年多，受聘時獲人事部口頭承諾有兩個月花紅，而上年3月的確曾獲按比例（Pro-rata）出花紅，認為「大家（員工）理解都係一致，即係人工係包括花紅先會入嚟做」。

不過，今年辭職時，公司卻指出花紅並非一定包括在內。根據他提供的僱員合約，天星列明薪酬包括固定及浮動兩個部份，固定工資「may include」（可能包括）基本薪金、津貼及相等於兩個月人工的花紅，後者視乎聘用條款和工作職責而定，惟合約中的聘用條款未就花紅有其他詳細闡述；而浮動工資則「可能包括」與業績掛勾的年終酌情花紅，取決於公司的酌情決定權和其他因素。

由此可見，僱員合約將兩個月花紅與年終酌情花紅明確區分，而包括基本薪金在內，所有薪酬組成部份均以含糊字眼「may include」撰寫。

另一位前員工Ben（化名）亦透露，當時離職時曾與人事部當面對質，對方親口承認「已經問咗法律部意見，係真係有confusion（含糊之處），所以你之後入職同事嘅合約條款已經更新。」Ben直斥：「依家真係confused到我啊，好明顯公司係知道有得拗，所以先改之後合約。」對公司做法感到相當無奈。

CEO「甜品論」解釋：畀埋甜品你仲要打包走

兩名前員工均指，天星直至去年仍有向當時離職員工按比例提供花紅，但自從新任行政總裁姚文松去年10月上任後就一改作風。

Alfred透露，姚文松曾在一個部門會議上向員工解釋公司處境雖然不差，但仍在努力階段，暫時不會派發花紅，又以「甜品論」解釋：「正如去到餐廳食嘢，畀埋甜品你仲要打包走，咁梗係唔畀啦」，引起在場員工不滿。Alfred直言上述比喻匪夷所思，認為花紅明明寫入合約之內，「就好似套餐包埋甜品，但搞到我哋屈佢要打包走咁」。

據了解，該行近月已有近10名員工辭職，包括營運、客戶服務、風險管理等部門，佔整體約一成人手，全數均不獲花紅，而且屬於經理級。就本報所接觸的兩名前員工，每人所涉及的花紅均達6位數。

天星銀行由小米及尚乘集團合資，小米佔股9成，股本近15億，2018年7月成立至2019年底止蝕8,322萬港元；截至2020年6月底止半年則虧損近9,170萬港元。首任行政總裁為尚乘集團副董事長劉雪樵，但已於去年10月退任並擔任顧問一職；姚文松則自2019年12月加入天星擔任替任行政總裁，去年10月坐正。

本報就上述勞資糾紛及行政總裁言論向天星銀行查詢，該行回覆指，員工的薪酬條件是按合約條款而作出安排，個別事件該行不作評論。

律師：合約字眼過份含糊

有不願具名的律師坦言，合約中所有薪酬組合均以「may include」撰寫是過份含糊。「字眼上嚟睇係寫得太闊，連fixed pay都用may嚟表達太賴皮，但單單以英文文法角度理解，字眼上的確係講明不保證，係模稜兩可」。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍亦認同，甚少公司會連fixed pay都未能承諾，一般應該使用「should」、「have」等字眼，認為今次事件有損銀行專業形象。「就算係酌情花紅（discretionary bonus），大公司通常都要寫明根據咩因素發放同埋點計數，例如列明農曆新年前俾等等。如果已經將2個月花紅放落固定薪酬，而又其實不保證，說法相當矛盾，離職員工係值得去勞工處爭取」。

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