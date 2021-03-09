越秀交通（1052）公佈去年度全年業績，盈利為1.6億元人民幣，按年大跌85.9%，派末期股息每股0.07港元，去年同期派息為0.39港元。

期內，收入29.20億元人民幣，按年跌3.4%；每股基本盈利為0.0959人民幣。毛利率為53.4%，較去年同期減少13.2%；毛利按年減少22.5%至15.593億人民幣。

集團指收入下降主要是由於臨時性免收通行費措施的實施，包括春節假期免收小型客車通行費在原有基礎上延長9天，和全國免收收費公路車輛通行費79天。

除收入減少外，項目的淨盈利的下降主要是由於全年合併新收購湖北省的三條高速公路，導致項目層面的無形經營權攤銷及財務費用增加。在臨時性免收通行費措施期間，無形經營權的攤銷仍需記錄。

集團指中央政府大力推動粵港澳大灣區發展，將會是發展高速公路行業的利好因素，集團會把握發展機遇。此外，因應中證監發佈《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》，集團將會力爭成為基礎設施公募REITs的試點企業，實現商業模式的創新。

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