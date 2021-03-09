中電信（728）公佈，擬申請本次A股發行並在上海證券交易所主板上市。

公司指，擬公開發行A股數量不超過120.93億股，佔總股本不多於13%，發行價格將根據A股發行時境內外資本市場狀況和公司實際情況，於3月9日召開的董事會會議上一併通過了其他與A股發行相關的一系列議案，並將提請股東於特別股東大會、內資股類別股東會議和H股類別股東會議審議批准。

公司指，上市充分考慮公司實際經營情況及未來發展需要，發行完成前，將根據相關股東大會決議進行利潤分配；在本次發行並上市日前，公司的未分配利潤，將由公司本次發行完成後的全體股東按照持股比例共同享有。

中電信認為，發行A股可把握數字化發展機遇，推動雲改數轉戰略落地、拓寬融資渠道，增強可持續發展能力以及提升綜合競爭實力。

去年多賺1.6% 派末期息12.5港仙

中電信同時公佈，去年收入為3,935億元（人民幣．下同），按年4.7%；盈利為208.5億元，按年升1.6%，每股盈利26分，派末期息12.5港仙。

期內服務收入為3,738億元，按年升4.5%；其中移動服務收入為1,817億元，按年升3.5%；固網服務收入為1,921億元，按年升5.5%。EBITDA為1,189億元，按年升1.4%。

至去年底，移動用戶達到3.51億戶，淨增1,545萬戶，用戶市佔提升至22%，5G套餐用戶達到8,650萬戶，滲透 率達24.6%，5G特色應用用戶規模合計超過1.5億戶，移動用戶ARPU降幅持續收窄。

去年公司寬帶用戶達到1.59億戶，有線寬帶接入收入達719億 元，按年升5.1%，寬帶接入ARPU為38.4元，按年升0.8%，收入和ARPU均扭轉下滑趨勢。

公司指，將加快5G、雲和人工智能融合發展成為新型信息基礎設施，與股東和客戶共享高質量發展成果，持續為社會創造價值。

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