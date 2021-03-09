去年12月底黃馮律師樓被介入接管，事件至今引起廣泛關注，亦令人關注過去亦有不少律師樓被封，卻被遺忘的苦主故事。

以往本港律師樓被接管，一般要3至5年才獲解封，受影響客戶更有機會無法取回款項。2018年被接管的張錦緜律師事務所，申索事宜有新進展，從事會計的苦主張先生（化名）向本報透露，原先申索9萬元印花稅額，惟近日獲介入代理人通知申索初步被拒，原因為「檔案內的客人按金已被全數提取，沒有任何結餘」。

張先生續指出，根據該信件，若客戶有異議，需於14日內提供反對的理由及相關文件，否則將會以上述結果為基礎向法庭作出相關申請。他表示「邊有乜文件可以提供，情況等同比人打咗一身，仲要問對方點解打我」，但堅持反對到底，「如果可以搵到張錦緜出嚟，想問個明白，真相最重要」。

張先生2018年6月透過張錦緜律師事務所處理物業轉名，存入印花稅項約9萬元，6月13日該律師樓被接管。據了解，介入代理人2月底通知受影響客戶，稱香港律師會理事會已向張錦緜發出傳票，就介入張錦緜律師事務所一事尋求法庭指示，包括客人訂金的分配，將於3月22日於高院進行內庭聆訊。

早前張先生接受本報訪問時指，律師會遲遲未肯公開查數結果，漠視苦主知情權，質疑有所隱瞞，已做好心理準備承受損失。

去年12月底黃馮律師樓被介入接管，業務即時結束，所有戶口及客戶資金被凍結，律師行的其中一合夥人曾入稟高等法院提司法覆核，要求法庭批出臨時禁制令，惟2月19日高等法院駁回司法覆核，拒絕向黃馮合夥人批出中期臨時濟助，申請人需支付庭費，當時法官高浩文強調「介入」所產生的費用不會由客戶承擔。

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