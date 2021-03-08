當科技股不斷捱沽之際，傳統經濟股卻吸引投資者在關注，中國奧園（3883）值得留意。集團主要於中國從事物業發展及物業投資業務，植根廣東，聚焦粵港澳大灣區，同時佈局中國華南區域、華東區域、中西部核心區及環渤海地區。上周四發佈2021年2月的物業合同銷售表現，銷售額約79.3億元人民幣，較去年同期增長逾三倍；今年首兩個月錄得約180.3億元人民幣，較去年同期增長亦達1.57倍，可見集團業務漸入佳境。

截至去年6月底資產淨值約152.63億元人民幣，每股淨值折合為6.7687港元，相對昨日收報7.29元，市賬率為1.08倍，反映就基本面而言，現價偏高。然而，參考於2018至2019年之每年市賬率為0.78至2.06倍，平均值為1.30倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為6.7687元，得出每股合理值為8.82元，潛在升幅為21%。

此股去年1月3日高見13.12元（為2020年最高價），之後反覆向下，今年2月1日最低收報6.88元，接近一年累跌逾四成七。現價處於2019年4月以來的低水平，進場風險不大。

參考策略為進取者，可於現價或以下買入股份；謹慎者可於6.59元或以下買入；保守者則可於5.86元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年，可看目標價為9.5至10元；止蝕位為買入價之下20%。

聶振邦

獨立股評人

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