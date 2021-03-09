2月份MPF數據出爐，但遇上3月調整市，很多MPF年內已由盈轉虧，包括去年強勢的美股及大中華MPF，部份網友查詢是換馬抑或SH（堅守），或者先由宏觀角度分析，然後大家視乎自身風險胃納決定去留。

債息升、通脹升溫，不單止影響股市情緒，實際上帶連債市亦受到牽連。利率上漲、債價下跌；而通脹升溫，市場預期加息，亦利淡債價。是將資金泊落保守保本基金嗎？先答第一個問題：作為零風險的美國十年期債息，會否持續上升？

去年3月武漢肺炎在全球爆發，美股熔斷三次，聯儲局亦開出無上限放水量寬支票，令十年期美債息率由1.5厘，急跌至0.5厘，如果拉長十年（見圖）去睇，美債息平均值是2.15厘，因此去年的超低息屬於不合理的低。去年第四季開始，美債息開始修正上揚，今年初上破1厘後，過去一季攀升至1.6厘，重返去年爆疫前的正常水平。

儲局即使放風不會收水、通脹超過2厘亦不急於加息，但實際情況是隨着經濟活動恢復，息率中長線重上2厘只是時間問題，因此在美息看漲、累及債價下跌的大前提下，債券MPF不再是避險的好選擇，這亦解釋懶人基金尤其是65歲後基金（八成環球債券、兩成環球股票），今年表現跑輸甚至已出現單位數虧損。

第二個問題：資金流向。近月股市波動，但資金未見撤出股市，只是在新舊經濟股之間轉動。去年新經濟股在超低息下，享受數倍升幅，市場用「故事」說服大家新經濟股理應享有高估值，仍然蝕錢沒有PE亦無妨，結果新經濟股被捧上天之際，舊經濟股卻一池死水，拾級下跌，就算PE跌至單位數，有盈利進貢都敵不過市場力量。

風水轉流轉，最近基金經理最愛講的三個字，就是「殺估值」，估值越高，殺得越狠，跌得越快，昨晚寫過的一篇新經濟股統計，就是殺估值下的重創股。殺估值不單止在港股出現，在美國納指、以至內地所謂抱團股，齊齊攬炒，龍頭股茅台年內曾升三成，最新倒跌3%，講緊今年預測PE仍達44倍。

一個殘酷的現實，就是去年表現最好的港股MPF、大中華MPF，頭十大持倉多屬高估值的中資股，殺估值越耐，基金價格越跌，投資者贖回的壓力越增。至於要殺到幾時，反正我相信美國科技股見底的速度，會較A股為快，但見底後是否意味能如去年3月及10月後極速反彈，我有懷疑，估計資金傾向流入受惠通脹及加息的舊經濟股。

最後講吓香港打工仔最愛的港股MPF，2月份15隻被動指數MPF平均錄得2.4%回報，跑贏主動型港股MPF的0.4%回報。隨着新經濟股3月急挫，而恒指只是略為回調1%，原因是後者仍有一半比重屬舊經濟股成份，受惠今輪資金換馬潮。以目前形勢格局，未來一季港股指數MPF仍會跑贏主動型港股MPF。

當債券基金防守性失效，最後，會建議兩類人將MPF泊入保守/保本基金，臨退休的打工仔，以及準備移民的朋友。

P.S.

未來一周會點評其他類型MPF，有興趣可加入FB 百萬MPF滾錢Group。

股榮

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