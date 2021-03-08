【本報訊】香港將於今年8月起調高股票印花稅率至0.13%，但無阻大型中資股來港上市的意欲，其中內地熱門影片網站「B站」嗶哩嗶哩本周將尋求通過在香港上市聆訊，集資規模預計30億美元，另有指百度已通過港交所的上市聆訊，最快本周招股。港交所（388）上市主管陳翊庭接受訪問時稱，增加股票印花稅並未顯著減少交易。

有意來港上市的嗶哩嗶哩，2018年先在美國納斯達克上市，目前市值約410億美元。據財報披露，集團去年第四季虧損擴大至1億美元，營收則按年大增91%至5.9億美元。

港交所：加稅無礙交投

有指今次上市由高盛、摩根士丹利和瑞銀等為保薦人。據報道，微博、攜程、騰訊音樂、唯品會和歡聚集團等均正在籌備回港第二上市，預計今年將有逾10間中概股回流。另市傳京東 （9618） 旗下京東科技或放棄於上海科創板上市計劃，認為自首次提出上市計劃以來，公司名稱、業務及團隊都出現變化，將來或會重新提交上市申請。

另外，陳翊庭接受彭博電視訪問時表示，增加股票印花稅並未令交易顯著減少。她又稱，即使今年港股不會較去年更活躍，但都會相差無幾，因為市場持續對新經濟企業的發展前景感濃厚興趣，中概股回流上市的趨勢仍在持續，更表示港交所正在研究引入特殊目的收購公司（SPAC）上市方式的可行性，以提升本港競爭力。