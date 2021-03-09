香港餐飲業難捱，星展銀行香港及中國內地消費品行業分析師許思敏估計，今年香港餐飲業仍然艱難，不能回復正常水平，估計結業情況仍然持續。

許思敏表示，受疫情衝擊，今年餐飲業仍然艱難，相信全年也難回復正常水平，而且預計今年政府對餐飲業的津貼會大縮水，甚至取消，結業潮或會持續出現。她指出，由於去年基數太低，隨著疫情開始平穩，整體餐飲銷售額會慢慢向上，復蘇步伐主要視乎限聚令及封關措施何時放寬。

她又指出，以成本相對銷售額看來，近年香港飲餐業面臨成本壓力，去年更為明顯，「唔係在於成本升得好緊要，而係銷售真係跌得好緊要」，又認為加價很少來自成本上升，而是市場需求及競爭。她稱現時餐飲業需求仍低時，顧客消費審慎，建議「餐飲業需要多少少心思，睇吓可唔可以多啲折頭。」

中國餐飲下半年完全復蘇

至於中國餐飲前景則樂觀，許思敏稱，中國的餐飲銷售在去年九月已回復增長，第四季轉趨穩定，估計今年中至下半年整體可回復正常水平，而隨著更多新零售物業推出，亦料會加速餐廳開分店。她表示，今年首兩個月中國的餐飲消費按年增長29%，金額已高於2019年。

至於中國餐飲外賣去年滲透率已增至20%，按年增長6個百分點，星展指中國大家庭消費增加，令外賣單價亦有上升跡象。

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