樓市氛氛轉旺，發展商也趁勢沽貨。信置（083）與市建局合作的灣仔「明星盤」囍匯，當年發售吸引不少名人及地產商高層入市，其中華懋集團行政總裁蔡宏興，持貨近8年終沽貨離場。

土地註冊處資料顯示，囍匯2期1座低層J室，實用面積459方呎，屬1房間隔，登記以1,130萬元易手，呎價24,619元。原業主蔡宏興及黄幸愉，於2013年12月以874.43萬元入市，現賣出單位，賬面獲利約255萬元，升值近3成。區內代理表示，單位原本叫價1,250萬元，農曆新年後減至1,180萬元，最後累減120萬元終獲承接。據網上銀行估價，單位估值1,182萬元，意味造價比市價略低4%。

囍匯屬港島罕有大型新盤，於2013年底推售時，吸引不少城中名人捧場。娛樂圈代表包括蔡少芬、蔡一智及王馨平。其人名人買家包括「洋蔘大王」楊永仁、前新聞主播黃德如及有「鑽石媒人」之稱的吳美玲（Mei Ling）等。

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