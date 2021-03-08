【本報訊】本港疫情反覆未定，限聚令及堂食等防疫措拖仍未完全鬆綁，重挫零售、餐飲行業市道。本港茶記一哥翠華集團（1314）近期連續棄租多間核心區舖位，其中位於中環德輔道中分店最新已結束營業，而集團目前只餘下銅鑼灣糖街一間核心區分店，惟相關舖位已於市場上放租。

翠華早前於中環德輔道中84至86號地下及地庫分店門外，張貼結業告示，指因租約期滿，該分店於日前（3月7日）正式結業。翻查資料，上述店舖面積達8,000方呎，由集團主席李遠康等人持有，並於2018年4月1日至2021年3月31日止的三個財政年度，每年以1,328.1萬元租用，即月租約110.7萬元。

中環舖位料交吉出售

據土地註冊處資料，李遠康等人於2001年以5,780萬元購入上址，並於去年9月市傳正準備放售舖位，當時市值約4億元，料李氏或將交吉舖位出售。

按官網資料，連同最新棄租中環德輔道中舖位，集團目前於核心區只餘下銅鑼灣糖街分店。不過，據代理透露，上述糖街1至5號銅鑼灣商業大廈地下1至3號舖，面積約2,050方呎，目前由翠華以每月63萬元承租，呎租約307元；相關租約期原至2023年11月底，惟業主早於去年5月已在市場上相同價錢招頂租，意味翠華或將提早棄租舖位。

事實上，翠華近月已相繼棄租核心區舖位，其中早於上月初則棄租銅鑼灣駱克道485號恒景大廈4層旗艦巨舖，總面積達6,000方呎，月租高見164萬元。市場消息指，舖位新近由茶餐廳以每月45萬元頂租，較翠華舊租金大減101.4萬元或七成。

佳寶西環舖1.1億易手

另一方面，據土地註冊處資料，由佳寶或相關人士持有的西環堅尼地城卑路乍街1G至1K號澤安閣地下E至G舖，原以1.2億元放售，新近分別以5,500萬、3,250萬，以及2,250萬元，即合共1.1億元易手，較叫價累減1,000萬元或約8.3%；以店舖總面積約3,600方呎計，成交呎價約30,556元。

資料顯示，上述舖位原業主為高信投資有限公司，公司董事包括佳寶食品超級市場老闆林曉毅等人；其於2011年8月以7,280萬元買入物業，持貨逾九年，賬面獲利3,720萬元或約51%。

翻查資料，林曉毅近月屢次放售手上物業，對上則為去年底沽出天水圍俊宏軒1樓101至102號舖，面積約9,296方呎，並由樓上燕窩莊以1.05億元接貨。