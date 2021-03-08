【本報訊】美國10年期債息於亞洲交易時段升穿1.6厘，機構大戶及散戶繼續暴力拆倉，令中港新經濟股絲毫未有翻生迹象，繼續身陷熊市險境。昨日恒生科技指數暴跌6.4%，收報8081點，由歷史高位累瀉26.5%；擁有多隻高估值A股的內地創業板指數亦急挫5%，收報2728點，與2月初高位比較累跌剛逾兩成，技術上正式入熊。

分析指，市場刮起科技股「殺估值」的風暴越演越烈，內地「水緊」之下，昔日托市的北水短期將班師回朝，後市走勢取決於人行會否出手釋放流動性。

微盟心動京東健康急插

恒生科指32隻股份慘遭洗倉，其中3隻成份股跌幅超過一成，包括微盟（2013）、心動（2400）及京東健康（6618）。「ATMXJ」齊創一個月新低，騰訊（700）及美團（3690）更被北水大軍踩多腳，各有30億及26億元淨走，股價分別跌5.4%及8.4%，收報642.5元及308.8元。北水單日淨走131.8億元，為史上第二高。另外，市傳京東（9618）旗下京東科技放棄於上海科創板上市，該股跌5.9%至336.2元。

受科技股捱沽拖累，港股昨日最多插676點，及後在內銀、石油等傳統股力撐下，跌幅收窄至557點或1.9%，收報28540點，成交2,767億元。上證指數以接近全日最低位收市，報3421點，挫80點或2.3%；深成指收報13863點，挫548點或3.8%；兩市成交合計增逾一成至9,793億元人民幣。北向資金亦錄得86億元淨流出人民幣。

自科技股陷入跌浪後，恒生科指已抹去本年所有升幅。中薇證券研究部董事黃偉豪預料，「殺估值」趨勢仍要持續一段時間，惟投資者可透過一些訊號判斷科技股何時初見喘定，例如債息水平能否回落至1.4厘、重磅的騰訊及美團在現水平股價有否「橫行築底」。

專家：待人行降準放水

耀才證券研究部副經理譚智樂稱，科技股目前屬「打回原形，未有跌凸」，相關股份基本面無改變，故對後市未至太悲觀。他指，人行對市場的流動性操作對後市甚為關鍵，「內地一水緊，市場就乜都驚，因為乜都做唔到」，並稱近期已看到「水緊」情況，「之前內地水多，所以有錢成立ETF來港買貨；現時唔夠錢，基金就要抽資走，形成惡性循環，北水愛股自然雪上加霜」；若人行在短期如市場傳聞進行定向降準，將有助釋放流動性，「但呢個機會真係一半半」。

市場關注的美債息遲遲未有掉頭。瑞銀中國策略主管劉鳴鏑表示，美國債息拉升，原因是環球經濟復蘇較預期好，人行早前亦在市場贖回流動性，加上內地給予全年經濟增長6%的目標，令市場對經濟前景轉為審慎、觸發股市調整。惟她認為股市於每年都有一至兩個時期出現大調整，資金在各板塊輪動，「現階段唔係技術熊市，只是慢牛中嘅回調」，並稱目前調整反提供入場機會，尤其看好成長性周期股。瑞銀亦料，一旦美國債息升穿2厘，儲局或會採用扭曲操作等政策工具，以降低長債利率。