雖然樓市交投氣氛仍然熾熱，發展商多個月來不斷推售新盤，然而疫情懸而未決，又有多宗打疫苗後死亡個案，工商零售市道恢復似乎遙遙無期，上月雙倍印花稅(DSD)非住宅類別，低處未算低，跌至僅得1宗交易，涉及稅額不足10萬元，加上其他辣稅都有所下跌，全月辣稅收入按月再跌11%。

據稅務局最新數據，今年2月三項物業印花稅總稅額為4.753億元，涉及宗數319宗，按月回升35%。其中雙倍從價印花稅（DSD），住宅類別按月增加逾三成宗數至223宗，但涉及稅額只由3.405億元增加11%至3.796億元。至於非住宅類別，雖然去年施政報告已經宣布取消雙倍辣稅，但依然未見刺激成交，上月僅錄得1宗交易，稅額上不足10萬元。

至於買家印花稅（BSD）雖然成交宗數按月大增41%至58宗交易，但涉及稅額則倒跌近半，由1.43億元下跌至7,660萬元，跌幅達46%。

至於額外印花稅（SSD）1月曇花一現錄得半億稅額後，上月稅額大幅下跌62%至1,910萬元，但涉及宗數卻由22宗增加至38宗，增加幅度72%。

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