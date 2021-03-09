樓市升溫，大型屋苑驚現過億元「大刁」。荔枝角曼克頓山一間頂層「天際獨立屋」，市傳剛透過買賣公司形式賣出，作價約1.4億元，呎價逾3.6萬元，兩價再創區內新高。

受長沙灣維港滙開售帶動，曼克頓山連環破頂，繼日前錄得一宗相連戶以9,100萬元後，相隔不足一星期，位於2座頂層複式「天際獨立屋」亦以天價易手。單位實用面積3,819方呎，採用4套房間隔，連1,891方呎平台及610方呎天台，附設私家泳池及按摩池，被譽為天際獨立屋，單位更以飽覽維港海景及昂船洲大橋為賣點，由於夠矜貴，業主連3個車位索價高達1.5億元，據知曾有買家出價1.2億元，業主亦不為所動，直至最近終以公司股權轉讓方式售出，作價約1.4億元，呎價36,659元，無論樓價及呎價均貴絕荔枝角，亦屬近年西九龍最貴住宅。

資料顯示，原業主2007年11月以8,623.8萬元向新地（016）一手買入，若是次交易屬實，賬面大賺5,376.2萬元或62%。

曼克頓山只有兩間「天際獨立屋」，另一間為1座65樓天際複式單位，實用面積3,989方呎，2012年由海外註冊公司斥1.0368億元購入，呎價25,991元，成交價創屋苑新高。坊間一直有傳買家為天王劉德華。

翻查近年西九龍億元成交，對上紀錄為大角嘴瓏璽1座39樓A室頂層複式，2011年由內地客以約1.51億元買入。大角嘴君滙港1座頂層複式，實用面積4,218方呎，原由內地商人安晉辰持有，2010年以1.37億元買入，2012年以1.34億元蝕讓賣出。

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