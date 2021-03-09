●舜宇光學（2382）二月手機鏡頭出貨量按年升34.4%至近1.3億件；車載鏡頭出貨量漲88.5%至580萬件；手機攝像模組出貨量亦增51.6%至6,595萬件，主要因為三者市場份額上升所致，但受到農曆年假影響，手機鏡頭及車載鏡頭出貨量按月則分別下跌12.2%及21.1%。

●越秀交通基建（1052）去年純利按年大跌85.9%至1.6億元（人民幣，下同），末期息少派67%至0.07港元，但派息比率由51.5%提升至60.9%；期內收入跌3.4%至29.2億元，主要由於疫情及收費公路行業採取過79天免收通行費措施的影響。

另外越秀交通公布，不再委任合作逾20年的羅兵咸永道擔你核數師，改由安永接替，認為適時輪換核數師屬良好的管治常規。

●準藍籌龍湖集團（960）二月實現合同銷售157.7億元人民幣，按年增58%，合同銷售面積95.8萬平方米，多42.8%。

●龍源電力（916）二月完成發電量535萬兆瓦時，按年多29.1%，其中風力發電增加28.8%，火電增加23.8%，其他可再生能源發電量大增2.07倍。

業績前瞻

●譽宴集團（1483）發盈喜，預計扭虧為盈，純利介乎9,000萬至9,500萬元，2019年錄得7,490萬元虧損。譽宴指，轉賺主要由於完成出售中式酒樓業務，確認收益約7,000萬至7,500萬元，加上環境維護業務利潤增加了至少71.3%至4,900萬元。

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