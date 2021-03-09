隨着環球經濟持續改善，而且通脹預期升溫，美國10年期國債收益率早前一度重上1.6厘，為去年2月中以來高位，引發環球股市動盪。不過，美國通脹其實溫和，1月核心個人消費開支（PCE）便只有1.4%，低於聯儲局的政策目標。事實上，環球其他主要地區的債券收益率仍然偏低，而且美元持續疲弱，此環境利好包括中國債券在內的新興市場資產。

除了收益率上的優勢，中國債市近年銳意加快國際化步伐，亦是吸引外來資金的主要原因之一。中國債券在2019年開始相繼納入國際性指數，已經先後被納入彭博巴克萊全球綜合指數，以及摩根大通全球新興市場政府債券指數。

中國經濟向好利內地資產

從國家外管局早前公布的數據，便印證了這一趨勢。去年全年外資淨增持中國境內債券規模達便達到1861億美元。因此，在強勁資金流入下，將利好內地債券市場發展。

除了強勁的資金流入，我們相信中國經濟持續復蘇，亦為內地債市發展創造了正面條件。雖然中國去年較先受到新冠疫情衝擊，但同樣是較先走出陰霾的地區之一，並且是去年少數錄得全年經濟正增長的主要經濟體。隨着疫苗廣泛接種，再爆發新一波疫情的機會較為輕微，而在內需消費反彈和全球需求回暖下，內地今年的經濟增長有望超過6%。

至於政策方面，內地經濟雖然正在復蘇，不過步伐並不平均，幸好通脹壓力仍然溫和，人行仍有望維持寬鬆的貨幣政策，透過公開市場操作等工具，以保持市場流動性，避免信貸危機出現。

資產國際化續引外來資金

另一邊廂，歐美等主要經濟體去年推出大規模的救市措施，力求支持被疫情重擊的實際經濟。相比之下，中國的財政政策較為謹慎和克制，只是推出較具針對性的定向措施扶持各行各業度過難關。因此，中國政府債券的供應只會溫和增長，從技術層面看對整體債市的影響相對正面。

我們對人民幣前景的看法審慎樂觀，從短線來看，中國出口等行業在疫後保持強勁勢頭，加上息差優勢推升人民幣匯價，兌美元年初至今已累升約1%。從長遠來看，人民幣將會成為國際主流貨幣，估計到2030年，人民幣或將佔環球儲備資產的5至10%，預計在未來10年，可吸納規模達到3萬億美元的資金流。

債券持續被納入國際指數

展望中國債市前景，隨着人民幣持續偏強，加上相對歐美成熟經濟體，中國債券仍存在息率上的優勢，筆者相信這種情況很可能會在中短期持續下去，並將繼續吸引資金流入內地債市。

另外，除了之前已納入兩項國際性指數，富時羅素（FTSE Ruseell）早前表示，擬在今年10月將中國國債納入旗下的世界國債指數。若成功納入，預期可望吸引1,400至1,500億美元資金流入中國在岸債市。而隨着中國債券不斷被納入國際性指數，亦已令外資持有中國政府債券的比例，上升至超過10%。

至於企業債券方面，早前內地曾經傳出有數家國企出現債務違約，一度引起市場關注，不過從數據可見，內地去年的違約率只有1.4%，遠低於美國的9.5%，以及拉丁美洲的14.9%。隨着經濟逐漸恢復正常，政策正常化只是時間問題，而在政策力度減退下，違約率相信只會有序回升，出現極端或系統性風險的機會很低。

滙豐投資管理高級市場策略師

歐維鈞

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