加密貨幣的其中一個主要口號是「Be Your Own Bank」，意即用戶自己充當銀行的角色，不再需要將資產假手於銀行代為託管。藉此將銀行這個中間人的手續費除去，防止銀行對客戶資產的各種干預，看上去簡直好像資產的理想鄉，既自由又省錢，銀行真的岌岌可危了。

然而，銀行這個中間人，必有其價值才能存在至今。首先，用戶將資產交由銀行託管，銀行需要做好各種保安措施，保障用戶的資產安全。例如聘請保安員、解款員、安裝櫃檯的防彈玻璃、定期檢查伺服器的網絡安全等，都是銀行為了保障客戶資產所產生的成本。除此之外，銀行亦需要為客戶提供資本增值的服務，例如借出存款以獲取利息、建議客戶購買投資產品等。當用戶在使用服務上遇到問題需要支援時，銀行的客戶服務員亦會竭盡所能提供解決方案。香港客戶出名奄尖，服務員被逼變成出氣袋的情況也非常多見。

當我們真的要與銀行分手，投身加密貨幣世界時，這些責任也隨之變成我們自身的責任。用戶需要獨力承擔保安、增值、客戶服務的責任，一個人面對駭客、投資決定和各種疑難雜症。最常見的問題是用戶丟失控制資金的密匙，久不久就會有人去堆填區尋找價值過億的硬碟、或誤將密匙交予騙子導致戶口清零的新聞。可想而知，「Be Your Own Bank」要成為一件美事，用戶需要先習得一身好武功。事實上，並不是每個人都有足夠的能力或時間去管理自己的財產。一個可靠的中間人，能讓客戶高枕無憂，省下研究的心力，提供資產增值的機會，當然有收取服務費的價值。故此，用戶真的需要評估一下自己到底適合哪一種模式，才考慮踏上加密貨幣之路。你是加密貨幣派還是銀行派呢？

鏈金術師

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

https://www.facebook.com/liszechung.it

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