自從餐廳、酒吧、健身室等禁令取消之後，佬編有好幾次差點酒精中毒，但原因卻不是因為落bar與借酒澆愁（雖然也是事實）。

例如昨天，在久別重逢的gym room裏，佬編當時正在deadlift。以前的warm up set，現在變了max rep，依然無阻努力掙扎。正準備發力之際，隔籬有位非常注意衞生的ching，拿着gym room提供的消毒酒精，起勢咁噴。由bench面噴到bench底、再由barbell噴到落餅。一吸氣，上！成啖空氣夾住酒精一嘢上腦，爽啊！

酒精中毒的例子當然不止gym room，餐廳酒吧開返之後，出多咗街，變相酒精搓手液都用多咗。朝早搓手液，夜晚手工啤，這樣下來，一日累積的酒精好像也不少。作為一個有責任的駕駛者，佬編從來不醉駕，只怕不小心搽/索多了酒精搓手液，不小心就超了標。

本着求證的精神，即刻google看看有沒有相關的案例。結果發現，皮膚的確會攝取酒精搓手液裏的酒精，只要在一小時內連續搓手30次，就能令人血液裏的酒精濃度上升，對成年人效果大概是十分一罐啤酒。

吸又如何？好像還未有人特別研究，經氣管吸入酒精搓手液或消毒酒精會如何。但佬編以前貪玩，試過「吸」威士忌，感覺是特別上頭易醉。有理由相信，消毒酒精也一樣，會醉會上頭。

說到這裏，佬編又忍不住想用消毒酒精搓一搓手、抹一抹keyboard。酒精果然容易令人上癮。

佬訊

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