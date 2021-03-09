必瘦站（1830）中午發通告指，已聘請歌手鄭秀文擔任香港、澳門、澳洲、新加坡、馬來西亞、台灣、英國、加拿大及美國的品牌代言人，認為這將增強公司的品牌知名度，促進未來業務推廣。

通告形容鄭秀文為亞洲天后，憑她的知名度及影響力，將更有效向公眾推廣品牌實力，對公司服務質量認可，促進未來營銷活動，爭取更多市場份額。

必瘦站早前表示，自限聚措施放寬，美容院復業後需求強勁，岀現報復式消費，旗下所有服務中心的預約已迅速爆滿，未來一個月的預約亦已爆滿，銷售合同金額按年大幅增長175.2%。

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