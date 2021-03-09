中概股陸續來港上市，其中已通過港交所（388）上市聆訊的百度，今日上傳聆訊後資料集。該股在招股書中強調其是一家AI公司，並披露公司早前因涉因壟斷，被內地罰款；美銀美林、高盛及中信里昂證券為其聯席保薦人。

國務院反壟斷委員會上月頒佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，百度指曾接獲國家市場監管總局提出有關未能提交經營者集中的事先申報及潛在處罰的問詢，有關案件仍在調查中，公司一直配合當局與其保持書面及口頭溝通。此外，於今年1月，百度接獲一份涉及一宗案件的正式立案通知書，要求公司就該筆未申報交易是否構成未依法申報的經營者集中提供相關材料及說明，並處50萬元（人民幣，下同）罰款。

百度指，預計不會因該案件受到國家市場監管總局進一步處罰，但無法保證上述問詢可以及時解決並讓當局滿意，亦不保證日後不會接獲更多問詢，或因任何該等問詢而遭處罰，在極端情況下可能被要求停止實施集中、限期處分股份或者資產、限期轉讓營業以及採取其他必要措施恢復到集中前的狀態。

百度指，可能受到更多的監督和監管機構的關注，以及監管機構更頻繁和嚴格的調查或審查，使合規成本增加。若公司未能或被認為未能遵守《平台反壟斷指南》，或會導致政府調查或執法行動、訴訟或索賠，可能對公司業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

愛奇藝3年累蝕264億元 「AI業務」佔總收入70%

百度主要業務包括AI業務及影視平台愛奇藝，其中前者為其核心業務，貢獻公司超過70%的總收入。AI業務包括AI引擎百度大腦搜索、信息流及其他在線營銷服務，以及來自AI新領域的產品及服務，例如該公司正發展自動駕駛領域。截至2020年12月31日，累計測試里程430萬英里，持有199塊中國自動駕駛牌照，與10家汽車製造商簽署戰略協議，通過Apollo自動駕駛服務（包括百度高精地圖及自主泊車服務）為其乘用車賦能，及推出Apollo自動導航輔助駕駛。該公司指，亦就百度大腦及特定的AI用途開發AI芯片，改善性能與成本，相信相關計劃將增強收入長期增長動力。

百度去年度總收入為1,071億元，按年跌0.3%，歸屬百度集團淨利潤為225億元，2019年為21億元。去年百度核心業務的收入787億元，按年跌1.3%，核心淨利潤265億元，按年升2.5倍；百度App的MAU錄5.44億用戶，按年增8.8%。

去年度愛奇藝的收入297億元，按年升2.4%，淨虧損70億元，上年同期蝕103億元。訂閱會員數目錄下跌，去年為1.02億人次，按年跌4.9%。

百度採用同股不同權形成上市，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投一票；創辦人兼董事長李彥宏持股17%，擁57%投票權。

市傳百度擬集資最多50億美元（約390億港元），將是今年以來集資最多的新股，集資所得擬用於開發更多AI能力、提升智能駕駛與其他增長計劃的發展與商業化、投資AI芯片及擴展信息科技基礎設施、進一步發展百度移動生態等。

百度傳延遲招股

早前市傳百度最快將於明日（10日）起公開招股，但消息人士指，百度招股時間表已更改，不會在明天招股，能否在本周內招股亦是未知之數，但未有透露原因。

百度美股開市前最新升6.16%。

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