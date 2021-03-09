在家工作，黃藍之別再加上少了自由行盲食；翠華（1314）摺埋最後一間中環舖，見證着一個時代的沒落。

昔日午餐食物和飲品分開計要七十蚊落樓，中環兩間翠華都大排長龍的風光不再。我現在主要也是外賣，偶然和同事早一點午餐大部份餐廳都可以直接坐下；肺炎當然是一個原因，但更重要是不少公司已經離開中環。

中環完全被去中心化的同時，多得阿茂先加印花稅再講加資產增值稅，別論國際金融中心，連大灣區金融中心地位也不補。

香港在過去二年的變化可能比過去廿年加起來的還要多，也可能不然- 只不過一場社運加上疫症把花樣年華的面具撕破。去或留都舉步維艱，但留下來的除了政治上謹言慎行，還要看清楚香港未來在區內的定位才可以在財務上有能力留低。

除非你是月球人，否則打工已經不能夠在香港舒適地生活。以前投資可能是外快，現在不投資是慢性自殺。月供五號仔已經慘變成笑話，以前差不多必贏的資產類別如商廈工廠以至地舖等磚頭已經很可能接人火棒。唯一暫時還是不死傳說的只有住宅。當中上環的商廈呎價漸降、因為WFH而令空置增加，眼見觀塘商業地皮更改用途變住宅地皮你便知道「起動東九龍」已經胎死腹中。

我上期那個地產朋友遠瞻，五十年後大概所有工業，包括金融法律，也會沒落。但因為生活質素不錯，未來廿年香港繼續是內地人的後花園，錢在內地賺但在香港「洗」。大概會變成瑞士的感覺但缺乏瑞士的中立性(那是新加坡的角色)，如果我們比澳門乖，那香港可能還有開曼群島或摩洛哥等角色。

但我們可能沒有五十年。如果阿茂再整餅搞資產增值稅，我五日之內就移民；因為五年之內香港一定不如深圳的一半。

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