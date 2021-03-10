樓市回勇，納米樓再度成為搶購對象。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場剛連錄兩宗成交，包括面積最細的128方呎「龍床盤」，終現首宗二手成交，造價235萬元，創這類單位新高價。屬屋苑知名業主的十優港姐麥明詩，最近亦趁市旺加價放盤。

美聯物業梁浩文表示，菁雋9樓一個單號室單位，實用面128方呎，屬龍床戶型，業主2019年7月以183.4萬元入市，不包「SSD」（額外印花稅）叫價235萬元，放盤大約一個月，業主「企硬」成功，零議價下高價賣出，呎價18,359元，持貨2年多賬面獲利51.6萬元或28%。新買家為收租客，代業主額外支付樓價10%辣稅，涉及金額23.5萬元，即總買入價要258.5萬元，呎價逾2萬元。單位市值租金約6,000元，租金回報率約3厘。

菁雋另一宗成為7樓雙號室，實用面積169方呎，成交價288萬元，呎價17,041元，同樣不包「SSD」。原業主2019年7月以264.1萬元買入，賬面獲利23.9萬元或9%。

區內代理表示，菁雋現時約有20個二手放盤，不少業主心雄反價。據知，十優港姐麥明詩持有的9樓雙號室單位，2019年斥190.9萬元買入，原本包「SSD」叫價288萬元，已比買入價貴接近「一球」，加幅五成。消息指，業主最新叫價提高2萬元至290萬元，而且不包「SSD」，變相加價一成。菁雋兩年前劈價重推，「十優港姐」麥明詩及其家人亦捧場，斥620萬元買入3個單位，其中一伙去年沽出賬面獲利56.3萬元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！