美國就業數據強勁，加深市場對當地經濟復完勝於同濟的憧憬，連帶推高美債孳息，令美元呈現強勢。 美匯指數今日高見92.21，較上周三收市的90.95上升126點子。過去一周，7大主流貨幣近乎全線低走，跌幅介乎0.01%至0.5%，當中以日圓最不濟；英鎊微升0.2%，是唯一力保不失的貨幣。

美國2月新增非農業職位達47.9萬，遠多於市場預期的20萬個，失業率則跌至6.2%，較市場預期的6.3%為低，加上1月職位增長向上修訂至16.6萬份，反映就業市場復蘇勝預期。除此之外，繼美國參議院上周六開綠燈後，市場預期眾議院最快周三也表決規模1.9萬億美元的抗疫經濟方案，有望為經濟注入新能量。

值得留意是，華府去年底推出600美元個人援助，保住了今年1月的零售銷售性表現，而按今次提出的1.9萬億美元抗疫方案，合資格領取援助的個人及家庭將能獲發1400美元，金額較上次多逾倍，估計約98%上次合資格領取援助的，今次也能受惠，連同疫苗接種人數增加，都能為經濟注入更大助力，成為利好美元的因素。

非美貨幣中，對息差因素較敏感的日圓，近日明顯積弱，尤其是美國10年期國債孳息處於1.6厘之上。美元兌日圓今日曾高見108.92，較隔晚10個個月高位的109.23近在咫尺。今年迄今，日圓已貶值5.6%，在美國經濟向好、孳息差因素和市場風險胃納上升下，日圓仍有壓力，短期美元上升阻力位在109.23日圓，下個阻力位為110.07美元。美國10年期國債孳息本周一曾升見1.625厘，今日於亞洲時段報1.54厘，而自2月中至今，美國10年期國債與日本同年期國債的孳息差距擴大了30點子，成為美元兌日圓走高的催化劑。

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