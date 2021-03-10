政府宣佈積金局已成立積金易平台有限公司作為其全資附屬公司，以推行「積金易」平台項目，使強積金計劃行政工作程序更標準化、精簡化和自動化，為包括約30萬名僱主和超過400萬名計劃成員在內的不同持份者帶來裨益。

財政司司長陳茂波表示，積金易平台將改善營運效率、減少人為錯誤及紙張交易、優化用戶體驗，以及降低行政成本。項目不單提升系統並讓計劃成員、僱主、受託人和積金局邁向電子化，透過建立金融基建，重塑強積金制度的營運環境，並為退休規劃行業的可持續發展和技術能力注入新動力。

該公司由陳茂波和積金局批准的董事局所監督，本月17日起履新積金局主席一職的劉麥嘉軒獲委任為公司的主席及非執行董事，另有12位人士獲委任為公司董事，分別是政府、積金局及公司的代表，以及來自法律、會計、商界、資訊科技以及退休金／受託人業界等人士，非執董包括前宏利強積金一姐吳智珊以及騰訊港澳及跨境金融事務高級總監李子樹。

劉麥嘉軒表示，會繼續全力和堅定地推展項目，以改革強積金制度，朝着強積金的數碼新時代進發。積金易平台的建設工作預計最快於2022年年底前完成，待受託人由2023年起分批按序過渡後，平台將可於2025年左右全面運作。

電訊盈科今年1月底奪得設計、構建和營運積金易平台的合約，該合約期包括實施期兩年及營運／保養期七年，並可建長一至三年。

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