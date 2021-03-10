意大利奢侈品牌普拉達（Prada，1913）去年轉蝕5,414萬歐元（約5億元），考慮到去年撤派息及近期銷售好轉，決定派末期息0.035歐元（約0.32港元）。Prada表示，中國、台灣及南韓復蘇強勁，銷售額增長已抵消香港等其他地區收益減少。

管理層在業績會上表示，去年下半年整體銷售額已回穩，今年初回復增長，因此會採取去年預期的盈利指引，冀取得利潤率74.5%，對奢侈品市場長遠發展充滿信心。管理層指出，期內電商消費大增，補充部分門店銷售跌幅，但消費者仍需要親身到門店購買，「沒有門店，電商就沒有意義」，目前會繼續努力提升門店的體驗。

電商增長2.2倍

期內Prada收益淨額按年減少24.9%至24.2億歐元，但零售銷售淨額從上半年下跌18%，收窄至下半年跌6%，當中靠線上銷售推動，升幅達2.17倍。

以主要品牌劃分，期內Prada及Miu Miu品牌的零售銷售按固定匯率計，分別下跌16.6%及22.5%，但均於下半年快速復甦；Church’s則經歷更嚴重跌幅，按固定匯率計跌47.4%，在於主要市場位於歐洲及批發渠道佔較大比重。

期末自有總店舖總數633家，按年淨減8家，特許經營為26家，淨增1家，管理層指，現時仍有130家店鋪關閉。

Prada指，亞太區去年受到衝擊最早，但亦是復蘇最快的市場，下半年零售銷售淨額按固定匯率計增加19%，當中中國、南韓及台灣錄得雙位數字大幅增長，已抵銷其他地區的收益減少，尤其是因旅遊人潮消失而受嚴重影響的香港及澳門。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！