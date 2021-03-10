飽受疫情摧殘的國泰（293）去年勁蝕216.5億元，收入按年跌56.1%至469.3億元，全年乘客運載人次僅463萬，平均每日載1,265人次。國泰料今年整體提供的可載客量將遠低於50%。國泰半日報7.1元，無升跌。

國泰表示，國泰航空及國泰港龍航空去年客運收益遞減至2019年的2%至3%，需求處於歷史最低點，遂將客運航班大幅縮減，僅提供最基本數量的航班，運作的可載客量大部分時間維持10%以下。期內客運收益按年減少84.3%至113.1億元，以可用座位千米計算的可載客量減少78.8%，運載率亦因而下降25.3個百分點58%，其中10月份的數字更是18.2%的低點。去年運載的乘客量減少86.9%至463.1萬人次，平均每日載1,265人次。

講及前景，國泰指仍然充滿挑戰和不斷變化，因應上月政府對駐港機師及機組人員實施更嚴格的檢疫要求，新措施導致國泰可載客量及可載貨量較今年1月分別減少約60%及25%，同時令現金消耗由先前10億至15億元，每月額外增加約3億至4億元。

集團繼續實施保留現金的措施，高級管理層今年繼續減薪，所有駐港地勤員工及許多駐外地員工在上半年會參與第三輪特別休假計劃，並獲超過80%員工支持。

國泰去年底預期，今年上半年運作的可載客量將遠低於疫情前可載客量的25%，假設到夏季各主要市場已廣泛接種有效疫苗，下半年業務將會有所改善，預計今年整體提供的可載客量將遠低於50%。有關聲明至今仍然大致有效。因應各主要市場推出疫苗接種計劃與未來會否放寬旅遊限制的關係仍存在很大的不確定性，現時難以預測。

去年國泰尋求政府及股東揼水籌390億元，國泰指，當中政府提供的78億元過渡貸款仍未動用，而截至年底國泰可動用的無限制用途流動資金合共286億元，早前亦發行67.4億元可轉換債券，估計足以應付至少12個月營運。

快運蝕多6倍

香港快運於2019年被收購後從未錄得盈利，去年錄得17.23億元虧損，按年多蝕6倍。期內因亞洲各地政府實施旅遊限制，導致其於3月23日至8月1日暫停所有航班運作，並將28架飛機中的10架停泊於愛麗斯泉。

至於貨運收益增16.2%至245.7億元，反映市場上提供的可載貨量與需求失衡，以貨運收入噸千米計算的貨運量26.5%，運載率則上升8.9個百分點，至73.3%。

燃油對沖蝕多29倍 員工成最大支出

燃油成本不再是最大支出，去年燃油支出113.8億元，按年減少61.8%，當中因出現過度對沖，燃油對沖錄得虧損30.17億元，大增近29倍。去年耗油量為1870萬桶，減少59.9%，對應的可運載量減幅為55.8%，業績顯示，今年上半年的對沖比率在可運載量大減下，仍維持200%以上。

期內最大支出為員工薪酬，開支為157.9億元，按年減少21.6%，國泰指，去年實行了特別休假計劃、因裁員及企業重組而令員工人數減少、可變薪酬下降及不發放酬情花紅，以減少有關成本。去年底全球員工逾2.56萬人，當2.08萬人為在港員工，減少26%人手。

國泰去年重組，削減了8,500個職位，並在年底停止國泰港龍航空的營運，亦要求駐港機師及機艙服務員過渡至更具競爭力的新服務條件，新條件獲98.5%機師及91.6%機艙服務員接納。

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