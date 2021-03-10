周二美國科技股報復性反彈，納指喪挾近4%，個股一成升幅起錶，仲要由頭升到尾，大陽燭隨處可見。回到地球另一邊嘅香港，科技股高開後沽盤湧現，個個爭住逃離火場，彈散格局味濃。從圖表出發，一哥騰訊（700）走勢最強，二哥美團（3690）也有點走樣，其他二三線嘅段段蟹貨等救贖，要博反彈嘅，你知道揀邊隻啦。

短炒有難度，不妨趁個市跌落黎，慢慢建立長倉。本欄一向以績優高息股為核心，愛股如嘉利國際（1050）、鷹美（2368）在跌市也有好表現，後者更是逆市破頂。如果要加多一個成員的，必瘦站（1830）值得考慮。

集團近期好消息多多，例如早排管理層增持、公司回購股份等，最新的份量更勁，當中包括︰1. 疫後復業的首14天，銷售金額按年大升1.7倍，可見女士們對醫美需求之強勁，更預期勢頭會持續一段時間；2. 將於新加坡、墨爾本及悉尼增設3間服務中心，海外業務總服務面積大增近6倍，收入更多元化。3. 搵埋天后鄭秀文做代言，以提升知名度。操作好簡單，逢低分注吸納，靜待股價回升，再採取一注貨底唔沽一注炒上落策略，希望可以成為市場新寵。

唐牛

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