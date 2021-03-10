近日豪宅市況好轉，市場再現名人買樓個案。港大醫學院院長梁卓偉本月初斥3,938萬元購入薄扶林碧瑤灣一個單位，較銀行估價貴逾一成。

據土地註冊處資料顯示，碧瑤灣43座低層戶，實用面積2,079方呎，登記以3,938萬元連車位成交，呎價18,942元，買家為梁卓偉（LEUNG GABRIEL MATTHEW）。是次造價較網上銀行估價3,564萬元高374萬元或一成。據知，梁是次以首置身份買樓，只須支付樓價4.25%最低印花稅，涉及稅款約167萬元。原業主則於2013年以2,688萬元買入單位，持貨8年賬面獲利1,250萬元，升值47%。

梁卓偉現年48年，曾任職食物及衞生局前副局長，現為香港大學醫學院院長，也是政府專家顧問。

碧瑤灣屬薄扶林老牌豪宅屋苑，1975年至1979年入伙，單位實用面積全部過千呎，過去不少高官名人聚居。曾居住或仍是屋苑的名人住客，包括曾蔭培、甄子丹及梁洛施等。

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