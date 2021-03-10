本報今日報道，多間強積金受託人表示接受BNO簽證及其他證明文件，按既定程序處理申請提早提取強積金，周一積金局發言人回覆指，「據積金局暸解，強積金受託人在批核 以永久性地離港為由而提早提取強積金的申請時，會整體考慮相關事實和資料，包括BNO簽證，如有需要，受託人亦可能會就個別情況向申索人要求提供額外資料」。

不過，今日積金局突然向傳媒發「嚴正聲明」指（見下圖），鑑於香港特別行政區政府已於今年1月29日發表聲明表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明，因此計劃成員不能依賴BNO 護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。

當局指出，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事，受託人在處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料，當局會繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。

根據本報獲得的宏利內部指引，永久離港申索情況有三種，一是離港往中國內地；二是家庭，或配偶簽證，或許可證；三是離港往英國（BNO簽證），其中BNO簽證部份屬於新增項目，相信是方便前線員工向客戶講解。

本報向積金局查詢為甚麼會突然改變方向？是否政府向積金局施壓？BNO簽證在甚麼情況下才可提早提取強積金？是否獲得英籍才有資格？現時受託人可自行決定是否信納申請人是否確切永久離港？就上述問題，積金局發言人表示沒有補充。

本報正向宏利及其他受託人查詢最新政策轉變的影響。

準移民人士：唔意外

打算今年6月以BNO簽證移民英國的李生，本身是宏利的強積金的客戶，以為可以提早提取MPF離港，誰知事隔不到一日積金局突然反口，他對此決定感到失望，直言「明明嚿錢係我嘅，但都唔意外，我都估到佢哋無咁好死。」他又指，將來取得英籍亦可以提取，「到時佢都阻我唔到，我都要拎走，當然錢在自己手比較好。」

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，積金局突然轉軚，相信除了是政治因素外，亦有經濟考慮，「佢哋成日proud of 強積金資產越來越多，好想大家放錢係度投資，但回報又唔高，梗係唔想市民提早拎走。」他指出，移民潮下若然有大批市民提錢離開，屆時強積金系統亦會有大批資金流出，令當局需要提高警覺，收緊有關措施。

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