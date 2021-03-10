北京汽車（1958）2014年上市，招股價8.9元，當年每股NAV 4.44元人幣（5.53港元），PB 1.61倍。現價2.71元，掛牌6年潛水7成，而2021年預測每股NAV則達6.75元人幣（8.03港元），則較當年高出一半，PB殘至0.34倍。

1）本港上市的主要汽車生產商共有8家，市值最小的是慶鈴汽車（1122），市值40億元。其次北汽，國企背景，單以H股計，市值僅68億元，最大股東是德國戴姆拿（德：DAI，市值7,073億元），佔30.38%。北水最近持有10.7%。

2）2020年首3季，北汽營收1,344億元人幣，按年微跌3%；純利17.21億元人幣，按年大跌56%，受估計投資損失7億元人幣影響。去年第4季料再無投資損失，預測全年賺28億元人幣，跌31%，預測PE 6.5倍。2021年，汽車行業復甦，北汽盈預測回增15%，預測PE降至5.6倍，較6年平均折讓4成半。

北汽PB 0.34倍

3）2021年，北汽每股NAV預測6.75元人幣，PB低至0.34倍，較6年平均折讓6成半。

4）北汽是持有淨現金最多的車企，去年9月底季結時手上淨現金287億元人幣，每股淨現金4.3港元，相等於股價的1.6倍，派息能力高強。2019年派年息0.186港元，往績股息率6.8厘，2020年料維持，2021年預測增至7.8厘。

＊北汽現價2.71元，較52周低位只高出0.20元，追落後。目標價重溫：5.3元，潛在升幅96%。Morningstar睇5.2元，野村睇3.7。

同場加映：嘉里物流（636）今年1月29日至2月4日，由16.56元飆上23.45元，停牌3天，2月10日復牌，最高25.9元，現價22.6元。

順豐控股（深：002352）建議收購嘉里物流51.8%，每股出價26.08元（要約價18.8元 + 特息7.28元），將保留上市地位。在收購截止前一刻（估計兩個月後），嘉里物流股價不會超過收購價，應有4%左右折讓，即25元；現價上車，有機會賺11%，風險是收購失敗。嘉里物流現時近期每日維持半億至1億元交投，博收購成事賺差價者大有人在。

一旦收購作實，嘉里物流維持上市，市價大有可能高過26.08元。順豐市值近4,200億元人幣，去年預測PE 57倍，PB 8.3倍。要湊大嘉里物流，易如反掌。

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