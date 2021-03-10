「股壇猛人」蔡朝暉上周四（4日）公佈以2.288億元出售國際娛樂（1009）2.6億股或18.99%持股，給公司執行董事Ho Wong Meng為普通合夥人的有限合夥企業Excite Opportunity Fund L .P。本來交易並不起眼，但就意外令過氣政治人物「維園阿哥」任亮憲曝光，以有份打理Excite Opportunity Fund L .P.的投資經理身份，在聯交所作出權益申報，被視為和Ho Wong Meng持有同一批國娛股份權益。

權益披露顯示，Excite Opportunity Fund L .P由Glorious Future Fund SPC 100%持有，而後者由任亮憲100%控股、於開曼群島註冊的AG Investment Management 以投資經理的身份持有。不過，據證監會資料，任亮憲現時無持有證監會發出的有效牌照。

中央未「完善」立法會選舉制度前，香港政壇曾幾何時都百花齊放，不少政壇新星乘勢彈起，其中任亮憲算是2010年代泛民陣營中曝光率最高兼最懂搶風頭的人。因為經常出席港台於維園舉辦的《城市論壇》搶咪發言，令他獲得「維園阿哥」稱號並加入社民連，翌年立法會議員黃毓民招攬「過檔」人民力量，不過二人後來決裂。任亮憲轉為擔任2012年「超級區議會」參選人白韻琹的選舉顧問，之後淡出政壇。

不過，2018年他突然「復出」，參加3月11日立法會港島區補選，當時就獲多名財金界人士支持，包括股評人、訊匯證券行政總裁沈振盈、財經專欄作家周顯等，最終獲3,580票排「尾二」落選。

他在政圈無謀到一官半職，但就招惹不少桃色風波，更因疑涉非禮及強姦被捕，雖然最終脫罪，但已夠當時市民食盡「花生」。任亮憲未涉足政圈前，據資料本身從事金融業，現任國農金融（8120）投獨立非執董。有報道指他亦在「綠專信託有限公司」擔任董事；在Ayasa Globo Financial Services Limited擔任董事總經理。

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