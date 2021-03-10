市建局大角咀橡樹街及埃華街項目日內截標，截至中午12時，記者現場所見，共錄得21份標書，當中包括不少中小型發展商，包括南豐、萊蒙（3688）、其士國際（0025）、華懋、英皇（0163）、碧桂園（2007）、遠洋（3377）、宏基資本（2288）、宏安（1243）、德祥地產及旭輝（0884）等。

英皇國際物業主任區芷晴指，橡樹街項目規模適中，週遭配套設施發展完善，加上集團一直積極與市建局項目合作，因此有意投標項目。

宏基資本投資分析師莫京燐指，集團仍然對本港未來走勢樂觀，而且曾經在港發展住宅項目。莫京燐指項目週遭都多重建計畫，相信發展潛力仍然巨大，但詳情仍要等待市建局投標條款再作決定。

項目為橡樹街89至98號及埃華街1至5號項目，地盤面積約6,662方呎，可建樓面面積約6萬方呎，涉及約75伙住宅單位。

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