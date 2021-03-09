【本報訊】美國國債孳息一度回落至1.53厘水平，為上周四以來最低。投資者對美債孳息憂慮略為緩減，美股三大指數周二早段回升，周一大跌的納指昨早段出現報復式反彈逾3.5%，近日沽壓沉重的Tesla早段高見632美元，勁升12%，道指早段亦升逾200點，重上32000關。

截至本港昨晚約11時，美股升幅收窄，道指報32012點，升210點；納指報13051點，升442點。美國債券錄資金流入，帶動債價上升，債息回落。10年期美債孳息昨日曾低見1.534厘，為上周四以來最低，較上周五的1.624厘，下跌約9點子。30年期美債孳息亦回落至2.257厘。美滙指數91.95，跌0.39%。

美國大型科技股回升，蘋果公司由去年11月回升，昨日重回120美元水平，報120.59美元，升3.64%。

GME股價重拾升勢

Tesla亦發力修復600美元關，報614.27美元，升9.11%。Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley昨日向美國財經頻道CNBC訪問表示，許多科技股在短時間內錄得超賣，因此對科技股有顯著回升不感意外，但投資者需要留意，今次科技股反彈力度是否強勁，還是不能持續的「死貓彈」。

另一方面，美版連登WSB追捧的挾倉股GameStop（GME）重拾升勢，昨日邁向連續第五日上升，最高曾升見235美元，為今年2月初高位。GME自上月底至今，於一周累升逾一倍，主要因為Chewy創辦人與維權投資者Ryan Cohen繼續重組GME業務，並計劃進行數碼化轉型。