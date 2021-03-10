經歷一段調整後，比特幣（Bitcoin）繼續熱炒，根據Coindesk數據顯示，比特幣曾升穿55,000美元大關，24小時高見55,812美元，最新報54,351美元。《彭博》周二（9日）報道，被稱「新興市場之父」的資深投資者麥樸思（Mark Mobius）表示，科技股與比特幣價格有緊密關聯，一旦比特幣價格下跌，科技股將備受嚴重打擊。

麥樸思指，目前美股的波動只是一個短暫的變化（blip），美國10年期國債孳息率在歷史上也只處於低位，不認為債息上升與股市升跌有直接影響。不過，他提醒不少科技股未有盈利但股價過於熱炒，憂慮若比特幣價格大跌，科技股將面臨嚴重打擊。

Miller Tabak + 首席市場策略師Matt Maley則稱，感覺比特幣走勢受市場風險偏好回升或回落影響，但比特幣作為全球最大加密貨幣，在最近納指陷入技術性調整的跌勢中仍表現良好，並補充說可能是由於標普500指數也表現相當不錯。

Evercore ISI策略師Rich Ross發表報告指，目前技術指標支持比特幣走強，價格上望75,000美元。

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