編輯開題「美元真轉勢？」看來，問的是剛一年前起的大跌是否已於今年初結束。答此一問，就要問美元過去一年因啥而跌。是減息、量寬嗎？不，匯價永遠是相對的。是故要問，就問美息是否相對其他貨幣減得更多。初期（去年同期）確是，美國由1.5+厘減起，減得多過其他貨幣。但當各幣都零息後，便很難解釋去年下半年的美元跌。

是美國比外圍印得多錢去量寬嗎？美匯指數的主要對家為歐元，若比較兩者的M2增長，可見自去年3月起美國的顯著較歐元區的加快：由去年6月起至今，美比歐的快13、14%，而這差距大半年來頗為穩定。問題來了：今年1月美國的比歐元區快14.4%，更勝去年下半年，緣何年初美匯回升？解不通了。不是否定這因素，但應還有其他。

美匯是於1月6日由89邊轉升的。當時正是武肺疫情最惡劣時，打後全球、美、英的每日個案均顯著回落。古語云好消息出貨，炒疫苗、疫退、復甦都炒了好幾個月，而1月6日剛好是新年重返工作的第三日，資金部署都由這些日子開始。未幾，到1月底時隻科技大股包括Tesla等亦見頂轉跌，只是納指遲了三週至2月中才見頂而已。

將整個故事串起，就是美股尤科技股升市時美元跌，到股跌則美元升，即是美元由risk on/off主導，此乃繼M2增長相對速度後另一更關事的因素。故問美元是否轉勢，其實變相是問美股尤科技股升完未，或再具體點，是今輪科技股跌只是調整定是轉熊。問題是怎定熊市。以科技股波幅之大，美好港好，調整兩成很易，但可能仍浪高一浪，即按道氏理論仍界定為牛市。即使去年3月納指大瀉三分之一，但回頭看仍浪高一浪，畢竟過去四分之一世紀就是科技年代，每次牛市都以科技股升幅跑贏其他傳統行業。

現可答編輯了：縱今趟科技股調整深、美元反彈勁，但前者仍浪高一浪，後者浪低一浪。

羅家聰

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