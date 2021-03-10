今時今日，移民係唔少後生仔嘅目標，但移民想移得安穩，總要有一袋資金傍身。投資美股，當然係方法之一！

蘋果財經全新直播節目《華爾街戰線》，有美股專欄作家杜昇，同你後生仔，傾吓股！開市前幫你數數美股當日三大事，兼夾追蹤、拆解契媽 Cathie Wood 最新持倉。同撈同煲同狗衝！炒股投資要有斬獲，講求眼明手快有遠見，經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，將與大家解構美國宏觀經濟，剖析後市去向。

周二晚有關綽照、冼潤棠同大家見面，是日菜單包括1.9萬億紓困將上眾議院，最後的刺激？道指、納指背馳點解讀？GME加入大搞e-commerce，有咩操盤實戰策略？最反仲會醒大家四隻焦點推介股。

《華爾街戰線》逢美股交易日，晚上10時15分，蘋果動新聞YouTube Channel、果燃台，兩平台同步，同你備戰美股，開闢華爾街戰線！

華爾街戰線

直播日：逢美股交易日

時間：晚上10時15分至10時45分

主持：

杜昇 美股專欄作家（逢周一、三、五）

關焯照 經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任（逢周二、四）

直播平台：

蘋果動新聞YouTube Channel

果燃台

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