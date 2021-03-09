【本報訊】本港民主前景堪憂，觸發不少港人籌備移民，更有不少業主為趕移民潮，就算SSD未滿3年，都忍痛沽貨離場。2月全月辣稅收入按月再跌11%，創2014年以來三大辣稅收入最少的一個月，其中額外印花稅（SSD）宗數按月大增72%至38宗，創21個月新高，然而涉及稅額不升反跌62%。

據稅務局最新數據，今年2月三項物業印花稅總稅額為4.753億元，涉及宗數319宗，按月回升35%，但就創2014年修例後稅額最低的一個月。其中額外印花稅於1月曇花一現錄得半億稅額，上月稅額大幅下跌62%至1,910萬元，但涉及宗數卻由22宗增加至38宗，增加幅度72%，變相平均每宗交易涉及稅額由230萬元下跌至只有50萬元。

住宅DSD宗數增三成

而雙倍從價印花稅（DSD），住宅類別按月增加逾三成宗數至223宗，但涉及稅額只由3.405億元增加11%至3.796億元，即平均每宗交易稅額下跌15%至約170萬元。至於非住宅類別，去年11月底施政報告已經宣佈取消非住宅雙倍辣稅，上月非住宅僅錄得1宗雙倍從價印花稅，稅額上不足10萬元。

至於買家印花稅（BSD），雖然成交宗數按月大增41%至58宗交易，但涉及稅額則倒跌近半，由1.43億元下跌至7,660萬元，跌幅達46%。