●權益披露顯示，恒隆集團（010）董事長陳啟宗及執行董事陳文博作為信託受益人的家族信託，在3月4、5及8日在場內以19.2295、19.2136及19.2408元，共買入14.7萬股恒隆集團，涉資約282.7萬元。增持後，陳啟宗及陳文博的持股量分別增至1.33%及38.84%。

●「股壇猛人」蔡朝暉上周四（4日）公佈以2.288億元出售國際娛樂（1009）2.6億股或18.99%持股，予公司執行董事Ho Wong Meng為普通合夥人的有限合夥企業Excite Opportunity Fund L .P。權益披露顯示，有份參與打理Excite Opportunity Fund L .P.的投資經理、「過氣」政治人物「維園阿哥」任亮憲，亦同日作出權益申報，被視為和Ho Wong Meng持有同一批國娛股份權益。

●內地私募雪湖資本於3月4日在場外以每股0.77元增持IDG能源（650）4.72億股，涉資3.63億元，首次取得須具報權益，持股量增加7.15個百分點至12.13%。

●新華滙富（188）表示，於2020年11月18日至2021年3月10日期間，共出售64.2萬股中芯國際（981），出售價介乎19.98至29.73元，獲利60萬元。

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