【本報訊】本港股市積弱多時，昨早突然傳出「國家隊」入市維穩，刺激恒指由低位拗腰彈逾500點，見29047點全日高位。惟指數在29000關阻力重重，加上北水大軍「對着幹」、在高位狠沽逾88億元港股，拖累港股升幅收窄至僅232點；科指更未止跌、四日累挫1,303點，大張旗鼓的救市行動卻令市場失望。

分析指，A股受累人行「收水」舉動而市況不穩，拖累港股慘成北水的提款機，短期亦難見有百億資金湧港買貨。

中港股市昨開市便沽壓沉重，恒指曾倒挫214點，見28326點，創1月29日以來新低；上證指數及深成指早段分別急挫最多93點及574點。及後彭博引述消息人士稱，國家隊基金已採取行動，於昨日上午入場撐市。據報是次入市目的為避免市場在兩會期間出現大波動、維護市場穩定。

惟國家隊救市虎頭蛇尾，上證指數午後並未扭轉跌勢，挫62點或1.8%，收報3359點；深成指挫388點或2.8%，收報13475點；兩市成交合計增至9,867億元人民幣。受累A股尾段跳水，港股升幅縮至232點，收報28773點，成交額2,759億元。

美團重災 再跌2.2%

北水未有跟隊撐市，為大市表現轉差主因之一。北水續沽騰訊（700）及美團（3690），各有16.3億及14.5億元淨走；前者股價勉強微升0.2%至644元，後者再跌2.2%至302元。中芯（981）亦有3.1億元淨沽。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指北水有好多種，國家隊只是其一，仍有其他零售投資者會沽貨，令整體南向資金淨流走；並稱資金南下趨勢跟A股表現呈正相關，「A股弱過藥煲，內地資金就沽埋港股」。

由於多隻科技股沽壓仍大，恒生科指曾低見7706點，為接近4個月新低，收報8063點，跌18點或0.2%。重磅「ATMXJ」四日累計跌幅界乎3%至19%，市值合共蒸發逾1.6萬億元。對於後市走勢，溫傑稱港股的中期調整一般會持續4至6個星期，「估計最快要到3月中或之後才見頂，仲要未計指數會跌凸，或者市場有其他壞消息」。

「港股隨時淪提款機」

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則指，國家隊有否出手根本無從稽考，惟可以肯定的是資金仍進行調倉，繼續獲利或止蝕。他又稱，有大量股份在高位放量大成交，「蟹得好緊要，成堆蟹貨係上面」，故大市一升就鬆綁、沽走；「港股由北水炒起，若果A股穿咗窿，港股就會變ATM機一直畀人㩒走啲錢」。