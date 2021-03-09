保險業的可持續發展議題，有氣候變化引致自然風險的增加，帶來了核保的挑戰和保費上升的壓力。另一方面，數位化轉型 （Digitalization）和金融科技（Fintech）的應用正在靜靜地起革命。這埸革命將會改變保險業的生態，令到一些從業員被淘汰。

「數位化轉型」和Fintech運用科技力量重新審視業務模式，吸引客戶使用全新管道，創造必要的用戶體驗。近年無人駕駛汽車、物聯網以及人口結構的變化等外部發展因素，令保險公司普遍擔憂科技公司會對傳統保險公司造成巨大衝擊，就像之前Uber對於的士行業、亞馬遜對於零售業，以及機器人投資顧問對於投資與財富管理產業所造成的影響一樣。

可見的將來，會越來越多保險銷售採用全網絡形式，不設線下代理；例如眾安、保泰、Blue等等。以大數據分析，精確向特選客戶在特定時間以客戶端通知等形式鼓勵購買保險。

運用大數據分析、物聯網、車聯網、語音生物辨識技術、無人機和衛星（用於理賠偵察）、區塊鏈技術等等，使保險產品的保費定價個人化，並依靠數據分析動態調節保費；令核保和理賠自動化。近年Fintech其實已經協助推出了一些特色保險產品，例如：自動理賠的航班延誤險、電訊詐騙保險、超短期汽車保險（以小時購買）、 網購退貨運費險等。

無論是特色保險產品或是傳統保險產品，這個趨勢對年輕消費者是極具吸引力的，因為快捷及便宜（保費平均可以比傳統銷售模式便宜20至50%）。這樣看來，估計一些銷售單一保險產品的銷售人員，中、後台的核保、理賠、客服及行政人員會遭殃。要繼續在保險業內持續發展，可能只有那些懂得全面理財規劃的顧問和Fintech的人才了。

金堅