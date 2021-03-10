●路透IFR引述消息人士指，總部位於香港的歐洲珠寶品牌APM Monaco已就今年來港上市計劃，選定中金及摩根士丹利為保薦人，目標集資約3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。

APM Monaco於1982年成立，於2011年自設個人品牌，專攻以設計為主的純銀珠寶，全球有超過350間分店，其中12間位於香港。中金、TPG資產管理及私募投資基金Trail於2019年組成財團，收購APM Monaco約30%股權，未有披露交易作價，當時公司估值約8億美元（約62.4億港元）。

●大市今日回升，但新股市場氣氛仍弱。今日掛牌的內地家居護理品牌立白旗下的朝雲（6601），延續昨日暗盤頹勢，開報7.89元，較招股價9.2元跌14.2%，低見7.32跌20.4%，收市報7.99元，跌13.2%，一手500股賬面蝕605元。雖然跌幅未及昨日暗盤，但認購該股的19張「頂頭槌飛」仍損失慘重，以借孖展九成2.68厘息計，頭槌飛每張蝕52.5萬元。

●至於明日掛牌的的廣聯工程（1413），暗盤亦一度跌穿招股價。在輝立交易場，該股高開0.6元，較招股價0.54元升11.1%，但之後回軟一度潛水最多跌5.6%，收市報0.56元，升3.7%，一手賬面賺100元。

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