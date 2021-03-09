【本報訊】曾被中共捧上天的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，在遭官方連番打壓，嚇怕一眾內地企業家。彭博訪問了10多間名內地企業家，他們公開以及微信群組都已不再談及馬雲，其中一名投資了10多間初創企業的風險投資者指，馬雲事件令中國企業家變得「沒那麼敢拼敢闖」，尤其是那些跟國企有商業競爭關係的行業老闆。

一名為馬雲浙江同鄉的企業家稱，「不再一心渴望要發展到阿里巴巴那麼成功的地步，害怕招來政府不必要的關注」。同鄉們都不敢像從前般慶祝馬雲的一個個里程碑，已認定馬雲遭打壓絕非單一事件。那名同鄉指不少企業已增聘公共關係專家，專門處理涉及與政府部門關係的工作，又指很多銷售零售行業，已不敢再用自稱「全國第一」、「中國最大」等宣傳口號。

指伴君如伴虎

一名積極在海外擴張業務的中國企業家表示，「已經不在公眾場合發聲，準備把心思放在拓展機器人業務的海外市場上」。他指伴君如伴虎，你無法預測老虎何時會撲向你。另有一人指他進入韜光養晦狀態，進入戰略行業前會三思。

報道指出，中國國家主席習近平意氣風發，欲將中國打造成科技強國，超越美國等競爭對手，但卻重手對馬雲的創科帝國施加強力限制，令內地的營商氣氛轉為保守。有軟件公司老闆指，他「被邀請」引入國有投資基金買入其公司股票，甚至是多數股權，他認為公司不可避免被國家接管。