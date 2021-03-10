新盤魚貫而出，新地（016）部署開賣何文田Prince Central 之際，同系沙田多石街33號瓏珀山亦有新進展，料本月內上樓書，最快下月開賣。

新地代理總經理胡致遠表示，瓏珀山分兩期發展，一期由3座大廈組成，共設196伙，已批出預售樓花同意書。標準戶樓層一梯3至5伙，每座3部升降機，即有個別座數享「一戶一𨋢」。

胡續指，一期196伙，實用面積約920方呎至1,500方呎，戶型由三房一套至四房雙套。抽出Crown Tower 18樓A室為例，單位屬標準戶最大型間隔，實用面積約1500方呎，四房雙套房間隔。單位大廳設雙邊對流窗，有助通風；一邊望沙田市景，另一邊望山景。樓層高度3.35米。

胡指出，項目正準備售樓說明書，料本月內上載，有機會下月開賣。

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