彭博引述消息指，螞蟻集團有份投資的內地共享單車企業「哈囉出行」已提交美國上市申請，集資最多10億美元（約78億港元），近期已經開始著手評估投資者需求，中金、瑞信和摩根士丹利為其上市安排行。

哈囉出行原名哈囉單車，於2016年成立，是在吸引了數十億美元投資的中國共享單車泡沫破滅後生存下來的少數幾家初創企業之一，目前是市場三大參與者之一，亦提供網約車服務。據公司官網指，截至2020年10月，哈囉出行旗下的哈囉單車已進入中國460多個城市，用戶累計騎行240億公里；目前哈囉出行累計註冊用戶已突破4億。

公開資料顯示，螞蟻於2017年首次參與哈囉出行3.5億美元融資；2018年螞蟻和春華資本參與哈囉出行近40億人民幣融資；2019年螞蟻領投哈囉出行4億美元戰略融資。哈囉出行行政總裁楊磊表示，公司在2019年年底完成新一輪融資，但沒有透露具體融資金額及投資方。內地媒體指，哈囉出行去年以717萬單車作為抵押物，向螞蟻借款23億。

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