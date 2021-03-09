在家工作，黃藍之別再加上少了自由行盲食；翠華（1314）摺埋最後一間中環舖，見證着一個時代的沒落。

昔日午餐食物和飲品分開計要七十蚊落樓，中環兩間翠華都大排長龍的風光不再。肺炎當然是一個原因，但更重要是不少公司已經離開中環。

中環完全被去中心化的同時，多得阿茂先加印花稅再講加資產增值稅，不要說國際金融中心，連大灣區金融中心地位也不保。

香港在過去兩年的變化，可能比過去廿年加起來的還要多，也可能不然──只不過一場社運加上疫症，把花樣年華的面具撕破。去或留都舉步維艱，但留下來的除了政治上謹言慎行，還要看清楚香港未來在區內的定位，才可以在財務上有能力留低。

除非你是月球人，否則打工已經不能夠在香港舒適地生活。以前投資可能是外快，現在不投資是慢性自殺。月供五號仔已經慘變成笑話，以前差不多必贏的資產類別如商廈工廠，以至地舖等磚頭，已經很可能接人火棒。唯一暫時還是不死傳說的只有住宅。

當中上環的商廈呎價漸降、因為WFH而令空置增加，眼見觀塘商業地皮更改用途變住宅地皮，你便知道「起動東九龍」已經胎死腹中。

我上期那個地產朋友遠瞻，五十年後大概所有工業，包括金融法律，也會沒落。但因為生活質素不錯，未來廿年香港繼續是內地人的後花園，錢在內地賺但在香港「洗」。大概會變成瑞士的感覺，但缺乏瑞士的中立性（那是新加坡的角色），如果我們比澳門乖，那香港可能還有開曼群島或摩洛哥等角色。

但我們可能沒有五十年。如果阿茂再整餅搞資產增值稅，我五年之內就移民；因為五年之內，香港一定不如深圳的一半。

莊逸希