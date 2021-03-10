近日新盤市場成交暢旺，由恒地（012）發展的元朗洋房項目尚悅．天城，最新售出首間洋房，成交價2,600萬元，呎價約1.42萬元。

發展商指出，元朗尚悅．天城今日售出19號屋，大屋實用面積1,826方呎，連天台433方呎、前庭159方呎及花園137方呎，連2個車位，以2,600萬元成交，呎價14,239元。新買家選用730天長成交期付款，即約2年後成交。

尚悅．天城位於元朗屏健里8號，建有16座3層高低密度洋房，樓高3層，有地下花園及獨立泊車位。單位實用面積介乎1,772至1,826方呎，間隔三房套連書房及四套房間隔。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！